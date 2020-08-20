20.08.2020 (12:41)

В Уссурийском отдельном гвардейском соединении ВДВ проведены боевые стрельбы взводов

На полигоне Барановский в Приморском крае проведены боевые стрельбы взводов (БСВ) десантно-штурмового батальона отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из Уссурийска.

Цель занятия – отработка действий личного состава взводов при ведении боевых действий, а также достижение максимальной слаженности личного состава при выполнении боевых задач.

Непосредственно перед началом стрельбы с командирами подразделений были проведены занятия по доведению особенностей боевых стрельб взводов.

В рамках занятия командиры взводов отработали порядок управления подчиненными подразделениями и средствами усиления в условиях, максимально приближенных к боевым, принятие решения по поступающим вводным, удержание позиций при ведении оборонительного боя и боевого порядка в наступлении на боевых машинах пехоты БМП-2.

В ходе практического занятия десантники вели огонь сходу по появляющимся и движущимся мишеням на дальности от 300 до 2500 метров из штатного вооружения БМП-2, стрелкового оружия и гранатометов.

По итогам БСВ командование батальона высоко оценило действия личного состава.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице