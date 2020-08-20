20.08.2020 (12:41)
В Уссурийском отдельном гвардейском соединении ВДВ проведены боевые стрельбы взводов
На полигоне Барановский в Приморском крае проведены боевые стрельбы взводов (БСВ) десантно-штурмового батальона отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из Уссурийска.
Цель занятия – отработка действий личного состава взводов при ведении боевых действий, а также достижение максимальной слаженности личного состава при выполнении боевых задач.
Непосредственно перед началом стрельбы с командирами подразделений были проведены занятия по доведению особенностей боевых стрельб взводов.
В рамках занятия командиры взводов отработали порядок управления подчиненными подразделениями и средствами усиления в условиях, максимально приближенных к боевым, принятие решения по поступающим вводным, удержание позиций при ведении оборонительного боя и боевого порядка в наступлении на боевых машинах пехоты БМП-2.
В ходе практического занятия десантники вели огонь сходу по появляющимся и движущимся мишеням на дальности от 300 до 2500 метров из штатного вооружения БМП-2, стрелкового оружия и гранатометов.
По итогам БСВ командование батальона высоко оценило действия личного состава.