20.08.2020 (12:29)

Впервые в рамках форума «Армия-2020» будут продемонстрированы боевые возможности современных отечественных средств ПВО

В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» на полигоне Ашулук впервые состоится динамический показ боевых возможностей российских средств ПВО.

На мероприятии будет продемонстрированы возможности эшелонированной противовоздушной обороны. На динамическом показе сформированная группировка подразделений ПВО отразит массированный ракетно-авиационный удар потенциального противника, который будет имитироваться различными типами воздушных мишеней. Мишени по своим характеристикам соответствуют существующим средствам воздушного нападения, включая аэродинамические, баллистические цели и беспилотные летательные аппараты.

Основу группировки ПВО составят современные зенитные ракетные комплексы С-400, С-300В4, «Бук-м3», «Тор», ЗРПК «Панцирь-С», боевая машина «Тайфун-ПВО».

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