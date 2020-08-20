20.08.2020 (12:27)

Спецназ ЦВО на учении под Самарой уничтожил важные объекты и полевых командиров условного противника

Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа на учении в Самарской области провели операцию по уничтожению важных объектов и полевых командиров условного противника.

По замыслу практических действий, диверсионно-разведывательные группы спецназа совершили из вертолетов Ми-8 парашютное десантирование с высоты 2,5 тыс. метров в глубокий тыл противника. Расчеты беспилотников «Гранат-4» провели воздушную разведку обнаружили важные объекты и мобильные командные пункты полевых командиров. По решению командования группы спецназа провели налеты на склады с боеприпасами и командные пункты, проводя их захват и уничтожение, используя автоматы АК-12, пулеметы «Печенег», бесшумное оружие и взрывчатые вещества.

После выполнения специальных задач личный состав диверсионно-разведывательных групп отработал выход из тыла условного противника с использованием вертолетов и совершением многокилометрового марша.

Учение прошло на полигоне Новая Бинарадка. В нем приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано свыше 60 единиц военной и специальной техники.

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