20.08.2020 (12:23)

На полигоне Опук в Крыму подразделения МТО Черноморского флота развернули район тылового обеспечения

На межвидовом полигоне Опук Черноморского флота (ЧФ) в рамках специального учения подразделений материально-технического обеспечения (МТО) был развернут район тылового обеспечения.

На первом этапе подразделения МТО совершили марш из пункта постоянной дислокации к месту проведения спецучения. По замыслу мероприятия, район тылового обеспечения должен был быть развернут во втором эшелоне обороны армейского корпуса флота.

На втором этапе специалисты МТО выполнили развертывание района тылового обеспечения, оборудовали полевой лагерь для размещения личного состава, мобильный банно-прачечный комплекс, полевой хлебозавод, склад горюче-смазочных материалов, а также пункт сбора повреждённых машин и мастерскую по ремонту, восстановлению и обслуживанию боевой и специальной техники.

В ходе выполнения последующих этапов личный состав отработал комплекс задач по обеспечению обороняющихся войск горюче-смазочными материалами, боеприпасами и питьевой водой, а также провёл тренировку по приготовлению горячей пищи и выпечки хлеба в полевых условиях с последующей их доставкой на передний край обороны.

На следующих этапах учения подразделения МТО отработают эвакуацию поврежденной техники и её перемещение в пункт сбора поврежденных машин, где ремонтные подразделения выполнят восстановительные работы.

Справочно:

Специальное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями МТО ЮВО проводится одновременно на 25 полигонах, расположенных на территории Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкесии, Крыму, а также на российских военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии. В учении также задействовано 16 военных аэродромов ЮВО.

Всего на учение МТО привлечены более 2 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 250 единиц техники.

В ходе мероприятия отрабатывается управление МТО в ходе оперативного развертывания войск в условиях воздействия незаконных вооруженных формирований, а также управление силами и средствами при подготовке и проведении стратегической операции.

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