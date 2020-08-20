Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.08.2020 (12:16)

В Севастополе начались тренировки команд - участниц международного конкурса «Глубина-2020»

В Севастополе начались тренировки команд - участниц международного конкурса «Глубина» в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2020).

Ранее представители иностранных сборных прибыли к месту проведения соревнований в Объединённый учебный центр ВМФ в Севастополе, разместились и прошли комплекс карантинных мероприятий.

Следующие несколько дней команды будут тренироваться по индивидуальному плану, где каждая сборная будет доводить до совершенства нормативы по различным этапам конкурса. Ежедневно, в соответствии с действующими противоэпидемическими рекомендациями, участники соревнований будут проходить медицинский осмотр.

В ходе конкурса водолазным специалистам предстоит показать свои навыки и умения в выполнении всех заданий, включённых в программу конкурса, таких как работа в замкнутом пространстве, оказание помощи аварийному надводному кораблю, поддержание жизнедеятельности аварийной подводной лодки, подводная сварка, сборка фланца, а также оказание первой медицинской помощи при спасении тонущего в воде.

Проведение жеребьёвки участников запланировано на 26 августа, а 27 августа пройдёт церемония открытия конкурса «Глубина» с участием сборных команд, руководителей и судей конкурса, представителей Военно-Морского Флота России и командования Черноморского флота.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
Новости по теме:
В Дальневосточном ВОКУ состоялась жеребьевка распределения машин и порядка участия команд на международном конкурсе «Суворовский натиск»
Российская команда автоинспекторов на полигоне в Узбекистане активно проводит подготовительные мероприятия к участию в международном конкурсе «Дорожный патруль» АрМИ-2020
Военнослужащие из Республики Узбекистан и Лаосской Народно-Демократической Республики впервые принимают участие в международном конкурсе «Безопасная среда»
В международном конкурсе «Безопасная среда» примет участие полностью женский экипаж химической разведки из России

Метки:
АрМИ , Глубина , Черноморский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false