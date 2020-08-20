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20.08.2020 (10:22)

Подразделения военной полиции отразили нападение условных диверсантов

В учебном центре военной полиции во Владикавказе в рамках специальных учений органов и подразделений военной полиции ВС РФ с личным составом были проведены мероприятия по деблокированию объектов учебного центра, отработаны действия групп антитеррора. Условный противник предпринял внезапную попытку атаки на контрольно–пропускной пункт, в свою очередь группа антитеррора военной полиции отразила атаку на военный объект.

С личным составом, проходящим обучение по программе переподготовки органов и подразделений военной полиции, отработаны задачи по переводу на обучение в условиях военного времени.

Также была проверена готовность сил и средств подразделений военной полиции к практическим действиям при совершении террористических актов и в случаях угрозы их возникновения в местах скопления мирных жителей.

В тренировке участвовало около 50 военнослужащих военной полиции, было задействовано 10 единиц военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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