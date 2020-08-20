20.08.2020 (10:16)

Соединение МТО ЮВО развернет район тылового обеспечения на спецучении в Астраханской области

Развертывание района тылового обеспечения отработает соединение материально-технического обеспечения (МТО) Южного военного округа (ЮВО) в Астраханской области в ходе специального учения.

В целях маскировки при оборудовании района тылового обеспечения впервые будут использованы быстровозводимые элементы полевого склада, включая ограждение, контрольно-пропускной пункт, имитаторы штабелей с боеприпасами и другого оборудования.

Среди объектов будут развернуты армейский полевой артиллерийский склад, подвижной хлебозавод, продовольственный и вещевой склады, банно-прачечный комбинат, полевой склад горючего и пункт содержания резервных запасов питьевой воды.

Специалисты МТО в полевых условиях проведут ветеринарно-санитарную экспертизу продовольствия с помощью подвижной лаборатории.

Учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями МТО ЮВО проводится одновременно на 25 полигонах, расположенных на территории Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкесии, Крыму и на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

В учении также задействованы 16 военных аэродромов ЮВО.

Всего на специальное учение МТО привлечено до 2 тыс. личного состава войск ЮВО, около 250 единиц техники в составе более 20 соединений, воинских частей и организаций МТО, а также 125 подразделений тылового и технического обеспечения.

В ходе учения отрабатывается управление материально-техническим обеспечением в ходе оперативного развертывания войск в условиях воздействия незаконных вооруженных формирований, а также управление силами и средствами при подготовке и проведении стратегической операции.

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