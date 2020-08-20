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20.08.2020 (10:14)

Медики ЮВО проводят спецучения под Волгоградом под руководством начальника ГВМУ МО РФ

На полигоне Прудбой в Волгоградской области с военными медиками мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) началось специальное учение по медицинскому обеспечению под руководством начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны Российской Федерации Дмитрия Тришкина,

Военные медики начали учение с подъема по сигналу «Тревога!» и совершения марша в район проведения учения в условиях, максимально приближенных к боевым. В ходе учения военнослужащие отрабатывают нормативы по развертыванию полевого госпиталя, эвакуацию раненых из боевых машин, окопов и блиндажей, оказанию им медицинской помощи с использованием новейших средств фиксации частей тела и транспортировки.

На практике медики применяют новые средства спасательной техники и медицинской аппаратуры. Также военнослужащие выполняют задачи по проведению дозиметрического контроля, обработке санитарного транспорта и пострадавших, действия персонала госпиталя на площадках медицинской сортировки и санитарной обработки условно больных военнослужащих.

В специальном учении принимает участие около 200 военнослужащих из числа военных врачей, санитарных инструкторов, фельдшеров, задействовано около 40 единиц специальной военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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