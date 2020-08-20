20.08.2020 (10:05)

На арсеналах ЮВО отработана массовая выдача ракет и боеприпасов в условиях противодействия диверсионным группам

Массовую выдачу ракет и артиллерийских боеприпасов на одном из арсеналов Южного военного округа (ЮВО) отработали в ходе эпизода специального учения МТО.

Выполнение регламентных работ проходило в условиях, максимально приближенных к боевым. Силы центра управления комплексной безопасностью выполнили задачи по отражению нападения диверсионной группы условного противника, а также обеспечили тушение возникшего пожара силами и средствами арсенала.

Для подготовки артиллерийских боеприпасов к выдаче на арсенале сотрудники расконсервировали лабораторные пункты по приведению снарядов и ракет в окончательно снаряженный вид. Погрузка боеприпасов была организована с применением средств механизации на автомобильный и железнодорожный транспорт.

Специальное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями МТО ЮВО проводится одновременно на 25 полигонах, расположенных на территории Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкессии, Крыму и на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

В учении также задействованы 16 военных аэродромов ЮВО.

Всего на специальное учение МТО привлечено более 2 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 250 единиц техники.

В ходе учения отрабатывается управление материально-техническим обеспечением в ходе оперативного развертывания войск в условиях воздействия незаконных вооруженных формирований, а также управление силами и средствами при подготовке и проведении стратегической операции.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице