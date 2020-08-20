20.08.2020 (09:55)

Военная полиция ЮВО на спецучении «Страж-2020» обеспечила охрану командного пункта общевойсковой армии

Задачи организации службы в полевых условиях выполнили подразделения военной полиции Южного военного округа (ЮВО) на специальном учении «Страж-2020».

Войсковые взводы военной полиции взяли под охрану командный пункт общевойсковой армии ЮВО, развернутый на полигоне в Астраханской области. Военные полицейские взаимодействовали с подразделениями, обеспечивающими безопасность полевого подвижного пункта управления объединения, – расчетами беспилотных летательных аппаратов, постами радиационной, химической и биологической защиты, дежурными силами противовоздушной обороны и группами фортификационного оборудования.

На контрольно-пропускном пункте подразделения военной полиции продемонстрировали навыки применения технических средств охраны и действия при отражении нападения диверсионных групп условного противника. Также военные полицейские в полевых условиях выполнили оборудование опорного пункта сводного подразделения.

Масштабное специальное учение по применению подразделений военной полиции ВС РФ «Страж-2020» проходит на территории ЮВО в период с 18 по 21 августа.

Специальные задачи, согласно замыслу тактических эпизодов, военные полицейские выполняют на общевойсковых полигонах в Адыгее, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях.

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