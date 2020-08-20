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20.08.2020 (07:05)

В Приморье проведено совместное учение больших десантных кораблей и морской пехоты по погрузке сил морского десанта с участка необорудованного побережья

Экипажи больших десантных кораблей (БДК) Тихоокеанского флота «Николай Вилков», «Ослябя», «Пересвет», и «Адмирал Невельской» совместно с подразделениями морской пехоты ТОФ провели во Владивостоке учение по погрузке на БДК с участка необорудованного побережья военной техники и личного состава способом на упор.

Погрузка морской пехоты осуществлялась в бухте Десантная Уссурийского залива. БДК, поочередно подходя к берегу, приняли на борт боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортёры БТР-82А, реактивные системы залпового огня «Град», самоходные артиллерийские установки и личный состав.

В пункте погрузки отработано взаимодействие с Военной автомобильной инспекцией, гидрографическими партиями, обеспечивающими безопасность подхода кораблей к берегу. Совершенствовались противодиверсионное обеспечение, организация связи, противовоздушная оборона в районе проведения учебных мероприятий.

К учению помимо БДК привлекались три морских буксира, около 60 единиц боевой и специальной техники и порядка 300 военнослужащих.

Корабельная десантная группа Приморской флотилии далее будет действовать по планам комплекса учений с группировкой сил в дальней морской зоне.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот
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