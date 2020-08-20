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20.08.2020 (07:30)

Психологи Приморской общевойсковой армии ВВО развернули полевые пункты психологической работы

В рамках проведения специальных учений с соединениями и воинскими частями Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) специалисты психологической работы развернули на общевойсковых полигонах объединения полевые пункты психологической работы.

Основной задачей, поставленной Департаментом психологической работы Министерства обороны Российской Федерации военным психологам Приморской общевойсковой армии ВВО, является апробация новых психодиагностических методик (методов экспресс-диагностики) для оценки психоэмоционального состояния военнослужащих.

Кроме того, в рамках учения с военнослужащим проводятся аутогенные тренировки, цветотерапия и музыкотерапия. На практических занятиях психологи обучают личный состав подразделений специальным дыхательным упражнениям.

Кроме того, военные психологи исследуют социально-психологический климат в воинских коллективах,  находящихся на учениях, полевых выходах, лагерных сборах. По итогам проведенных тестов был составлен общий психологический портрет каждого подразделения с целью предоставления рекомендаций командирам.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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