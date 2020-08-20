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20.08.2020 (07:00)

В Дальневосточном ВОКУ состоялась жеребьевка распределения машин и порядка участия команд на международном конкурсе «Суворовский натиск»

Команды конкурса «Суворовский натиск» Армейских международных игр провели  распределение боевых машин пехоты и порядка заездов  по  жеребьевке. Мероприятие состоялось  на полигоне Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (Амурская область).

Представители Республики Беларусь, Афганистана, Экваториальной Гвинеи, Мьянмы, Мали,  Конго и России по очереди выбрали заложенные в гильзы номера машин и дату выступления команд в индивидуальной гонке. Таким образом, 15 новых модернизированных боевых машин пехоты, поступивших накануне  с завода-изготовителя, распределены между участниками.

Согласно жеребьевке, экипажи российской команды выйдут на трассу конкурса 28, 29 и 30 августа. Для команды страны определен желтый цвет дорожки. Откроют этап индивидуальной гонки команды Республики Мали и Республики Беларусь 25 августа.

Финал международного конкурса экипажей боевых машин пехоты «Суворовский натиск»  проводится на Дальнем Востоке впервые. Конкурс считается одним из главных в системе Армейских международных игр. Для участия в конкурсе прибыло семь команд. Большинство стран участвуют в конкурсе впервые.

Торжественное открытие конкурса состоится 23 августа. Конкурс продлится две недели.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
АрМИ , Суворовский натиск , Восточный военный округ
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