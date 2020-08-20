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20.08.2020 (06:20)

Военно-технический форум «Армия-2020» с участием военнослужащих ВВО впервые пройдет на территории небольших городов и поселков на Дальнем Востоке

Военно-технический форум с участием военнослужащих соединений и частей Восточного военного округа (ВВО) в этом году пройдет не только в региональных центрах, но и на территории менее крупных населенных пунктов регионов Дальнего Востока.

Так, с 27 по 29 августа текущего года, одна из площадок форума будет открыта для посещения в поселке Анастасьевка Хабаровского края, на базе одного из учебных центров ВВО по подготовке младших специалистов мотострелковых и танковых войск. 

В рамках мероприятия состоится демонстрационный и статический показ современных образцов вооружения и военной техники. Гостям мероприятия, будут представлены: современный отечественный танк Т-80БВ, реактивная система залпового огня  «Град», а также автомобильный тягач ГАЗ «Болотоход».

Повсеместно пройдут демонстрационные показы новейших образцов экипировки и военной формы одежды, в частности защитных комплектов сапера и индивидуальных средств защиты фильтрующего типа ОЗК-Ф.

На одной из экспозиций, посетителям будет представлен показ элементов армейской тактической стрельбы с выполнением практических задач по поражению движущихся и появляющихся целей.   

Помимо этого, в течение форума будет организована работа площадок творческих клубов и общественных организаций, в частности центров юношеского творчества.

 Особое внимание при проведении форума будет уделено соблюдению санитарных норм и правил, в связи с недопущением заноса и распространения короновирусной инфекции.

Всего в рамках масштабного мероприятия, в ВВО будет задействовано порядка 40 тематических площадок от Бурятии до Чукотки.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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