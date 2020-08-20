20.08.2020 (05:15)

Военные связисты мотострелкового соединения ВВО более чем в три раза увеличили дальность штатных средств связи

На полигоне Биджан расположенного в Еврейской автономной области, специалисты подразделений связи и разведки мотострелкового соединения Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа в ходе тренировки, установили помехозащищенную радиосвязь на штатной технике связи на расстояние более чем в три раза превышающую установленную заводом изготовителем.

Согласно замысла тренировки, разведывательное подразделение в ходе выполнения задания, удалилось от командного пункта более чем на 20 километров.

Для ведения непрерывной радиосвязи с подразделением, военные связисты применили стоящий на вооружении соединения беспилотный летательный аппарат «Тахион» в режиме ретрансляции радиоканала. Благодаря такому применению средств БпЛА и радиосредств «Азарт», удалось установить качественную помехозащищенную радиосвязь на расстояние обеспечивающее скрытую работу разведывательной группы.

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