20.08.2020 (05:15)
Военные связисты мотострелкового соединения ВВО более чем в три раза увеличили дальность штатных средств связи
На полигоне Биджан расположенного в Еврейской автономной области, специалисты подразделений связи и разведки мотострелкового соединения Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа в ходе тренировки, установили помехозащищенную радиосвязь на штатной технике связи на расстояние более чем в три раза превышающую установленную заводом изготовителем.
Согласно замысла тренировки, разведывательное подразделение в ходе выполнения задания, удалилось от командного пункта более чем на 20 километров.
Для ведения непрерывной радиосвязи с подразделением, военные связисты применили стоящий на вооружении соединения беспилотный летательный аппарат «Тахион» в режиме ретрансляции радиоканала. Благодаря такому применению средств БпЛА и радиосредств «Азарт», удалось установить качественную помехозащищенную радиосвязь на расстояние обеспечивающее скрытую работу разведывательной группы.