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20.08.2020 (04:55)

На Сахалине стартовало специальное учение военной полиции ВВО «Страж-2020»

Специальное учение по применению подразделений военной полиции «Страж-2020» стартовало на территории Сахалинского гарнизона Восточного военного округа.

В ходе мероприятия военные полицейские отточат навыки по организации комендантской службы, охране пунктов управления руководящего состава, обеспечению безопасности на военных объектах.

Кроме того, сотрудники военной полиции совместно с представителями военной автомобильной инспекции, отработают действия по блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника, попытавшихся проникнуть на территорию военных объектов.

В различных условиях обстановки отрабатываются элементы задержания и конвоирования условных диверсантов.

Также, специальные задачи, согласно замыслу тактических эпизодов, военные полицейские выполнят на общевойсковом полигоне «Успеновский».

Для создания обстановки максимально приближенной к реальной, задействовано значительное количество средств имитации, специальная автомобильная техника военной полиции.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , ВАИ , Военная полиция
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