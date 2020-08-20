20.08.2020 (04:40)

Впервые военно-технический форум «Армия-2020» с участием военнослужащих ВВО состоится на Чукотке

Впервые в столице Чукотского автономного округа – городе Анадырь, состоится военно-технический форум «Армия-2020» с участием военнослужащих подразделений Восточного военного округа, дислоцированных в регионе. Площадка форума будет развернута на территории городского аэродрома.

В рамках мероприятия состоится демонстрационный и статический показ современных образцов вооружения и военной техники. Посетителям форума, будет представлено 9 единиц авиационной техники морской авиации, в том числе: самолеты МиГ-31, Ил-38, Ан-26, вертолеты Ми-8 АМТШ, а также состоящие на вооружении беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» и «Форпост».

В работе форума примут участие представители органов местной власти, общественных, патриотических, военно-исторических и ветеранских организаций.

Особое внимание при проведении форума будет уделено соблюдению всех санитарных норм и правил, по недопущению заноса и распространения короновирусной инфекции.

Проведение форума в ВВО спланировано в 17 городах и 7 населенных пунктах на территории 9 субъектов РФ от Республики Бурятия до Чукотского автономного округа, на 36 тематических площадках.

По сравнению с 2019 годом значительно увеличится количество выставочной техники. Всего в рамках статического показа будет задействовано порядка 600 единиц ВВТ, в том числе авиационная техника и новейшие образцы, состоящие на вооружении в соединениях и воинских частях ВВО.

Помимо основных разделов форума спланировано проведение мероприятий научно-деловой и культурно-художественной программ.

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