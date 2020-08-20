20.08.2020 (04:20)

Впервые в Еврейской автономии пройдет военно-технический форум Армия-2020 с участием военнослужащих ВВО

Впервые в Еврейской автономной области на территории двух гарнизонов Восточного военного округа (ВВО) с 27 по 29 августа текущего года пройдет масштабный военно-технический форум «Армия-2020» с участием военнослужащих соединений и частей округа, дислоцированных в регионе.

В рамках мероприятия будет действовать две тематические площадки. В областной столице форум пройдет на центральной площади им. Ленина. Впервые форум состоится в поселке Бабстово на территории парка «Патриот».

В ходе мероприятия спланирован демонстрационный и статический показ современных образцов вооружения и военной техники, в том числе недавно поступивших в войска. Посетителям форума в Биробиджане, будут представлены: современный отечественный танк Т-80БВ, самоходная гаубица «МСТА-С», реактивная система залпового огня «Град», а также пусковая установка оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». В поселке Бабстово гости тематической выставки смогут увидеть противотанковый ракетный комплекс «Конкурс», новейшую машину технического обслуживания МТО-УБ на базе Урал-4320, а также самоходные артиллерийские установки.

Повсеместно пройдут демонстрационные показы новейших образцов экипировки и военной формы одежды, в частности комплектов «Ратник» и КРУС «Стрелец», а также защитных комплектов сапера.

Помимо этого, в течение форума будет организована работа площадок творческих клубов и общественных организаций, в частности регионального клуба робототехники в рамках проекта «Кулибин-2020», центров юношеского творчества, с показом изобретений юных техников и местных умельцев.

Особое внимание при проведении форума будет уделено соблюдению всех санитарных норм и правил, в связи с распространением короновирусной инфекции.

В общей сложности, на форуме, будет представлено порядка 30 образцов вооружения и военной специальной техники.

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