20.08.2020 (02:30)

Военнослужащие Приморской общевойсковой армии ВВО готовятся к Международному военно-техническому форуму «Армия 2020»

В Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) военнослужащие продолжают подготовку к проведению Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия -2020». Идут подготовительные мероприятия на 8?ми демонстрационных площадках, развернутых на территориях военной инфраструктуры объединения.

В г. Уссурийске и Уссурийском городском округе идут работы на 4 объектах. Впервые демонстрационные площадки развернуты в г. Бикин Хабаровского края, в с. Сергеевка и в с. Сибирцево Приморского края.

Кроме этого, в четыре раза увеличено число вооружения и военной техники принимающей участие в статическом и динамическом показе, общее количество которой достигнет 110 единиц.

В рамках МВТФ «Армия-2020» жителям и гостям населенных пунктов проведения форума с 27 по 29 августа будет представлены демонстрационные показные выступления с подразделениями объединения, выступление культурно-художественных коллективов края, демонстрация стендов и макетов конкурса «Кулибин», а также демонстрация медицинского обеспечения и армейской тактической стрельбы.

На демонстрационных площадках планируется развертывание пунктов набора на военную службу по контракту, торговых точек «Военторг» и представительств банков региона.

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