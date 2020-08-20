20.08.2020 (03:40)

Интенсивность полётов авиации армии ВВС и ПВО ВВО в летнем периоде обучения значительно увеличилась

Интенсивность полётов авиации армии ВВС и ПВО ВВО в летнем периоде обучения значительно увеличилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Учебно-тренировочные вылеты ежедневно совершают экипажи армейской авиации ВВО в ходе выполнения летно-тактических заданий.

И днём, и ночью, в воздух поднимаются все типы самолётов и вертолётов истребительной, штурмовой, бомбардировочной, военно-транспортной авиации объединения ВВС и ПВО ВВО.

Экипажи отрабатывают полётные задания на различных высотах с разной степенью сложности. В том числе лётчики совершают вылеты на специализированные авиационные полигоны Дальнего Востока и Забайкалья, где выполняют практические пуски неуправляемых реактивных авиационных ракет и бомбометание по целям, имитирующим узлы связи, полевые парки боевых машин и командные пункты «противника».

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