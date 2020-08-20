20.08.2020 (03:40)
Интенсивность полётов авиации армии ВВС и ПВО ВВО в летнем периоде обучения значительно увеличилась
Интенсивность полётов авиации армии ВВС и ПВО ВВО в летнем периоде обучения значительно увеличилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Учебно-тренировочные вылеты ежедневно совершают экипажи армейской авиации ВВО в ходе выполнения летно-тактических заданий.
И днём, и ночью, в воздух поднимаются все типы самолётов и вертолётов истребительной, штурмовой, бомбардировочной, военно-транспортной авиации объединения ВВС и ПВО ВВО.
Экипажи отрабатывают полётные задания на различных высотах с разной степенью сложности. В том числе лётчики совершают вылеты на специализированные авиационные полигоны Дальнего Востока и Забайкалья, где выполняют практические пуски неуправляемых реактивных авиационных ракет и бомбометание по целям, имитирующим узлы связи, полевые парки боевых машин и командные пункты «противника».