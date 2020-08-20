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20.08.2020 (06:00)

Российская команда автоинспекторов на полигоне в Узбекистане активно проводит подготовительные мероприятия к участию в международном конкурсе «Дорожный патруль» АрМИ-2020

Сегодня российские военные автоинспекторы принимающие участие в состязаниях международного конкурса «Дорожный патруль» завершив успешную адаптацию к условиям аномальной жары Ферганской долины, начинают осваивать на полигоне «Кокандский» тренировочные площадки, подготовленные Узбекской стороной.

Военнослужащие из России активно осваивают технику и вооружение, конкурсанты изучают особенности выполнения элементов контраварийной подготовки, индивидуальной гонки, регулирования дорожного движения, качественные показатели автомобилей при разгоне и торможении, особенности скоростной замены колес на эксплуатируемом автомобиле, экстремальной параллельной парковки.

Одной из основных особенностей при подготовке российских автоинспекторов будет демонстрация исключительно искусного умения работы в команде, в том числе и специалистов участвующих в военно-технической эстафете.

Международные состязания пройдут в период с 25 августа по 2 сентября 2020 года на автодроме общевойскового полигона расположенного недалеко от города Коканд Республики Узбекистан, ранее он проводился на территории Исламской Республики Иран.

Страна соорганизатор предоставляет командам технику и все виды ее обеспечения, необходимое количество боеприпасов для проведения тренировок и этапов конкурсов, организует размещение, питание, медицинское обеспечение личного состава команд участвующих в конкурсе.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Дорожный патруль
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