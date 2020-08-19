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19.08.2020 (23:30)

Российская команда «Уверенного приёма» провела первые тренировки на территории Военной академии Республики Беларусь

Участники команды, представляющие Вооруженные Силы Российской Федерации на международном  конкурсе «Уверенный прием», который впервые пройдет в Минске, расположились на базе Военной академии Республики Беларусь. Российские войны-связисты практически сразу приступили к тренировкам.

В ходе первого дня, экипажем командно-штабной машины P-142 была поведена тренировка по передаче сообщений голосом без средств радиосвязи  а радиотелеграфистами  выполнялось упражнение по приёму на слух  телеграфного кода Морзе. Специалисты  IT-технологий повторили алгоритм развертывания специального оборудования.

Одновременно с  выполнением конкурсных испытаний,  российские военнослужащие провели тренировке по физической подготовке и  выполнение нормативы по РХБ защите.

Стоит отметить, что помимо смены места проведения конкурса, в этом году были внесены существенные изменения и дополнения в порядок выполнения упражнений.
Так, например, была видоизменена «Военизированная эстафета» и добавлен этап «Работа на оборудовании IT-структуры».

Справочно:

Торжественная церемония открытия Международного конкурса «Уверенный приём» состоится 23 августа на  территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Сами основные мероприятия состоятся в столице Союзного государства, а также на базе полигона Уручье 120-й гвардейской отдельной механизированная бригады Вооруженных сил Республики Беларусь.

Российская команда была сформирована по результатам проведения всеармейского этапа конкурса среди военнослужащих на лучшую выучку специалистов связи «Уверенный прием». В её состав вошли представителей видов и родов войск, Западного военного округа, а также курсанты Военной академии связи имени С.М. Буденного.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Уверенный прием
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