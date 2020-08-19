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19.08.2020 (23:00)

Военнослужащие Лаосской Народно-Демократической Республики в рамках конкурса «Безопасная среда» провели первую тренировку по экстремальному вождению машин РХМ-4

На полигоне учебного центра Военной академии РХБ защиты Песочное (Ярославская область) военнослужащие Лаосской Народно-Демократической Республики  приступили к освоению российской военной техники РХБ защиты – машин химической разведки РХМ-4 и провели первую тренировку по экстремальному вождению.

Для коллег из Лаосской Народно-Демократической Республики  российские военнослужащие провели комплекс специальных занятий с демонстрацией возможностей широкой линейки специальной военной техники войск РХБ защиты, в том числе машин химической разведки. После этого для всех участников конкурса был проведен мастер-класс по экстремальному вождению бронетехники.   

Трассы полигона, максимально имитируют зону техногенной аварии. Они оборудованы колейным мостом, колейным проходом в минно-взрывном заграждении,  ограниченным проходом, участком экстремального маневрирования.

В зоне условной ЧС расчётам предстоят соревнования на сверхпредельных скоростях. По замыслу состязаний, специалисты РХБ-защиты проведут разведку района в зоне условной техногенной аварии. Расчёты из семи стран выполнят задачи на труднопроходимых участках местности: отберут пробы грунта, растительности и воды, обнаружат источники радиоактивного излучения, определили тип отравляющего вещества,  преодолели огненно-штурмовую полосу.

Кроме экипажа из Лаосской Народно-Демократической Республики  в конкурсе примут участие команды Вооруженных сил Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Республики Армения, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Узбекистан, Республики Беларусь.

Конкурс «Безопасная среда» пройдет с 23 по 29 августа 2020 года.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Безопасная среда
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