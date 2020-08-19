19.08.2020 (21:55)

На Черноморском флоте под руководством Главнокомандующего ВМФ проводится учение по специальным видам обеспечения действий сил флота

В соответствии с планом подготовки органов военного управления Военно-Морского Флота, в период с 19 по 20 августа 2020 года в полигонах боевой подготовки Черноморского флота проводится учение по специальным видам обеспечения деятельности сил ВМФ, в ходе которого отрабатываются задачи поисково-спасательного обеспечения, противоподводно-диверсионной обороны, технического обеспечения сил в назначенном районе, а также обороны и защиты данного района в ходе комплексного материально-технического обеспечения.

Учение проходит под руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова.

Сегодня, в рамках первого этапа, в Новороссийской Военно-Морской базе Главком ВМФ проверил действия сил, участвующих в элементе поисково-спасательного обеспечения.

В ходе учения был осуществлен поиск условно затонувшей подводной лодки и личного состава, плавающего на воде, оказание помощи аварийной подводной лодке и людям, терпящим бедствие на море. Для этого была привлечена одна подводная лодка, около 10 судов аварийно-спасательных работ Черноморского флота, группа медицинских специалистов, а также вертолет Ка-27пс морской авиации ВМФ.

Личным составом был выполнен самостоятельный выход из торпедного аппарата условно аварийной подводной лодки методом «свободного всплытия» в обеспечении водолазов. После доставки на аварийную ПЛ средств жизнеобеспечения и оставления ее личным составом, экипажи рейдовых катеров комплексного аварийно-спасательного обеспечения отработали подбор личного состава, плавающего на воде, с использованием устройства массового подбора людей. При этом, спасательный вертолет Ка-27пс производил сброс на воду спасательных надувных плотов.

С доставленными на спасательный буксир военнослужащими условно аварийной подводной лодки специалистами медицинской группы были отработаны действия по оказанию хирургической и терапевтической помощи, согреванию переохлажденного личного состава, лечебной рекомпрессии.

Оценивая действия сил Черноморского флота на первом этапе, Главнокомандующий ВМФ Николай Евменов отметил, что задачи поисково-спасательного обеспечения отработаны с высоким качеством.

Согласно плана учения в ходе второго этапа силам Черноморского флота предстоит выполнить задачи противоподводно-диверсионной обороны, технического обеспечения сил в назначенном районе, а также обороны и защиты данного района в ходе комплексного материально-технического обеспечения.

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