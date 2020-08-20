20.08.2020 (01:00)

авиационном соединении дальней авиации приступили к сдаче контрольной проверки по физической подготовке

В подразделениях и частях дальневосточного соединения дальней авиации, дислоцированных на территории Амурской и Иркутской областях, Республики Саха (Якутия) и Чукотском автономном округе, приступили к плановой проверке уровня физической подготовки военнослужащих всех категорий.

Мероприятие проводится под руководством помощника командира авиационного соединения по физической подготовке гвардии майора Сергея Богомолова, с учетом всех профилактических мероприятий по недопущению распространения инфекционных заболеваний.

Военнослужащие авиационного соединения в соответствии со своей возрастной группой выполняют физические упражнения на скорость, силу, ловкость и выносливость. В частности в ходе проверки военнослужащие сдадут зачеты по нормативам: бег на 100 метров, челночный бег 10 по 10 метров, подтягивание на перекладине, бег на 1 и на 3 километра, рукопашный бой, метание гранаты и другие упражнения.

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