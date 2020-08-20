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20.08.2020 (00:10)

Учебно-методический сбор военно-политических органов ВДВ проходит в Краснодарском крае

На полигоне Раевский Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в Краснодарском крае проходит учебно-методический сбор с офицерами военно-политических органов Воздушно-десантных войск, которое проходит под руководством заместителя командующего Воздушно-десантными войсками по военно-политической работе генерал-майора Виктора Купчишина.

Для участия в учении привлечены офицеры военно-политических органов Воздушно-десантных войск полкового, бригадного и дивизионного звена.

В рамках первого дня сбора участники выступили с докладами по вопросам организации военно-политической работы в подчиненных соединениях, воинских частях и подразделениях, поделились опытом применения новых методик, используемых при работе с военнослужащими, наметили новые цели и планы на новый учебный период.

На практических занятиях участникам сбора были продемонстрированы полевые информационный пункт, комната информирования и досуга, пункт психологической работы, с полным оборудованием и готовые к применению в горно-полевых условиях при организации военно-политической работы, как на тактических учениях различного уровня, так и в боевой обстановке.

Помощник командира Кубанского казачьего полка по работе с верующими Отец Михаил провел полевую литургию в полевом храме с участниками сбора. По окончании литургии были продемонстрированы возможности мобильного полевого храма.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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