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19.08.2020 (21:00)

Армейские велосипедисты завоевали четыре награды на чемпионате России по велосипедному спорту на шоссе в Самаре

В Самаре завершился чемпионат России по велосипедному спорту на шоссе. В заключительные дни турнира армейские спортсмены записали на свой счет две серебряные и две бронзовые награды.

В ходе второго соревновательного дня чемпионата России по велосипедному спорту на шоссе прошла смешанная эстафета на 48 км. Лейтенант Елизавета Ошуркова, завоевавшая в первый день соревнований «золото» в индивидуальной гонке на время, в составе команды Республики Адыгея (Ошуркова, Валерий Исламов, Александр Куликовский, Мамыр Сташ, Ольга Дейко, Елизавета Арчибасова) показала в смешанной эстафете третий результат. Команда Ошурковой преодолела 48 км за 59 минут 23,079 секунды. Первенствовали с результатом 56 минут 47,532 секунды спортсмены, представляющие Санкт-Петербург. Вторыми стали велосипедисты из Москвы, показавшие время 57 минут 44,400 секунды.

В заключительный день чемпионата России состоялись групповые гонки среди мужчин (на 170 км) и женщин (на 120 км).

Победитель и призёр всероссийских и международных соревнований Игорь Фролов занял в групповой гонке вторым. Армеец преодолел 170 км за 4 часа 8 минут 53 секунды, уступив Сергею Шилову (4:08:53). Замкнул тройку лидеров еще один представитель Центрального спортивного клуба Армии Никита Мыртынов, оказавший результат 4 часа 10 минут 32 секунды.

В женской групповой гонке второй стала армейская спортсменка Наталья Студеникина, преодолевшая 120 км за 3 часа 29 минут 55 секунд. Первенствовала с результатом 3 часа 29 минут 25 секунд Диана Климова. «Бронзу» на свой счет записала Седа Крылова (3:30:11).

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА
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