19.08.2020 (20:30)

Оказание помощи терпящему бедствие кораблю продемонстрируют военнослужащие ЗВО на форуме «Армия-2020» в Кронштадте

На динамическом показе международного военно-технического форума «Армия-2020» в Кронштадте 27 августа военнослужащие поисково-спасательного отряда Ленинградской военно-морской базы продемонстрируют эпизод оказания помощи терпящему бедствие кораблю.

«Гостям военно-технического форума «Армия-2020» будет продемонстрирована поисково-спасательная операция по оказанию помощи экипажу условно терпящего бедствие судна», - сообщил командир Ленинградской военно-морской базы контр-адмирал Вячеслав Родионов.

Пожарные катера с применение специальных средств осуществят тушение возгорания на борту спасаемого судна, поиск и спасение в акватории членов экипажа.

В международном военно-техническом форуме «Армия-2020» в Кронштадте примут участие более 30 новейших образцов кораблей, судов, катеров, а также боевой и специальной техники, в подготовке экспозиции и практических эпизодов задействовано более 300 военнослужащих.

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