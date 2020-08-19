Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.08.2020 (20:30)

Оказание помощи терпящему бедствие кораблю продемонстрируют военнослужащие ЗВО на форуме «Армия-2020» в Кронштадте

На динамическом показе международного военно-технического форума «Армия-2020» в Кронштадте 27 августа военнослужащие поисково-спасательного отряда Ленинградской военно-морской базы продемонстрируют эпизод оказания помощи терпящему бедствие кораблю.

«Гостям военно-технического форума «Армия-2020» будет продемонстрирована поисково-спасательная операция по оказанию помощи экипажу условно терпящего бедствие судна», - сообщил командир Ленинградской военно-морской базы контр-адмирал Вячеслав Родионов.

Пожарные катера с применение специальных средств осуществят тушение возгорания на борту спасаемого судна, поиск и спасение в акватории членов экипажа.

В международном военно-техническом форуме «Армия-2020» в Кронштадте примут участие более 30 новейших образцов кораблей,  судов, катеров, а также боевой и специальной техники, в подготовке экспозиции и практических эпизодов задействовано более 300 военнослужащих.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Военные полицейские ЗВО приняли участие в борьбе с диверсантами в ходе специальных учений «Страж-2020»
Освобождение судна, захваченного пиратами, продемонстрируют боевые пловцы ЗВО на форуме «Армия-2020» в Кронштадте
На Балтийском флоте прошло пожарно-тактическое учение
Зенитчики армейского корпуса Балтийского флота в ходе тренировки уничтожили воздушного противника в небе над Калининградской областью

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false