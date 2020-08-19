19.08.2020 (20:15)
Военные полицейские ЗВО приняли участие в борьбе с диверсантами в ходе специальных учений «Страж-2020»
В ходе проведения специального учения военных полицейских Западного военного округа на одном из этапов отработаны учебно-боевые задачи по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника на воинскую часть.
Личный состав подразделения военной полиции отработал действия по охране и обороне воинской части, блокированию района деятельности ДРГ.
Силами подразделений военной полиции и военной автомобильной инспекции проведён осмотр границ района блокирования, подъездных путей, дорог. Также оборудован совместный пост с представителями Росгвардии.
Отработан алгоритм действий по обнаружению и задержанию ДРГ, автомобильного транспорта, пытающегося проникнуть в район блокирования, либо выйти из района блокирования.
После уничтожения ДРГ военные полицейские продемонстрировали навыки оказания доврачебной медицинской помощи условно раненым коллегам в условиях, максимально приближенным к боевым.