19.08.2020 (20:15)

Военные полицейские ЗВО приняли участие в борьбе с диверсантами в ходе специальных учений «Страж-2020»

В ходе проведения специального учения военных полицейских Западного военного округа на одном из этапов отработаны учебно-боевые задачи по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника на воинскую часть.

Личный состав подразделения военной полиции отработал действия по охране и обороне воинской части, блокированию района деятельности ДРГ.

Силами подразделений военной полиции и военной автомобильной инспекции проведён осмотр границ района блокирования, подъездных путей, дорог. Также оборудован совместный пост с представителями Росгвардии.

Отработан алгоритм действий по обнаружению и задержанию ДРГ, автомобильного транспорта, пытающегося проникнуть в район блокирования, либо выйти из района блокирования.

После уничтожения ДРГ военные полицейские продемонстрировали навыки оказания доврачебной медицинской помощи условно раненым коллегам в условиях, максимально приближенным к боевым.

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