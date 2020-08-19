19.08.2020 (20:00)

Уникальная понтонно-мостовая переправа наведена через Волгу специалистами материально-технического обеспечения ВС РФ

В ходе проводимых на территории Южного военного округа Специальных учений Вооруженных Сил РФ, под руководством заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Дмитрия Булгакова подразделения материально-технического обеспечения организовали наведение уникальной комбинированной наплавной железнодорожно-автомобильной понтонно-мостовой переправы через Волгу.

Впервые на учениях принято конструктивное решение по сопряжению наплавного железнодорожного моста НЖМ-56 через реку Волга длиной 1000 метров с железнодорожным мостом-эстакадой ИМЖ-500 длиной 500 метров.

По видеоконференцсвязи заместитель Министра обороны проконтролировал отработку практических действий по строительству железнодорожного обхода и временного железнодорожного моста через реку Лаба в Краснодарском крае.

Впервые на учениях МТО была представлена временная паромная переправа, стоящая из двух барж-площадок проекта 16801, в качестве плавучих причалов, одной проекта 81218 с буксиром, используемой в качестве судна-парома для перевозки техники. Данные типы барж-площадок испытываются впервые в интересах Вооружённых сил Российской Федерации с целью проверки их технических характеристик и возможностей по перевозке в смешанном варианте погрузки колёсной и гусеничной техники.

Специалисты МТО произвели выгрузку воинского эшелона с использованием опытного образца универсальной железнодорожной аппарели, которая предназначена для обеспечения экстренного съезда колёсной и гусеничной техники со всех типов железнодорожных универсальных платформ на неподготовленные для этого места или площадки.

Одним из технически сложных, но зрелищных эпизодов учения стала установка центральной секции наплавного железнодорожно-автомобильного моста протяженностью около 120 метров.

«Войска, которые привлечены на учения, работали на этой переправе, действовали слаженно, уверенно и эффективно. Задачу они свою выполнили с достоинством и честью» – отметил генерал армии Дмитрий Булгаков

«Уровень боевой подготовки Вооруженных Сил из года в год растёт и подготовленность личного состава то же самое, возрастает и уверены в том, что войска выполнят те задачи, которые будут стоять перед ними в любое время суток и в любое время дня» - заявил заместитель Министра обороны.

В целях поддержания готовности войск при преодолении барьерного рубежа реки Волга, силами отдельного понтонно-мостового железнодорожного батальонов оборудован район комплексного восстановления и ремонта техники.

В заключительной части учения по наплавному железнодорожному мосту прошёл специальный поезд «Байкал», который предназначен для выполнения специальных задач по технической разведке, разминированию, восстановлению разрушенных железнодорожных участков, малых искусственных сооружений и боевого сопровождения воинских эшелонов.

Затем по наплавному железнодорожному мосту выдвинулся воинский эшелон с военной техникой. Общая масса эшелона – 1 300 тонн, длина состава – 500 метров.

Согласно замысла учения все действия специалистов задействованных подразделений осложнялись огнем противника и налетами диверсионных групп на быстроходных лодках и гражданских плавсредствах.

В течении суток, имеющимися паромными переправами возможно перевести до 100 единиц подвижного состава, до 1000 единиц автомобильной, бронетанковой техники, а также порядка 2 тысяч тонн материальных средств.

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