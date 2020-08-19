19.08.2020 (19:50)

Судьям международного конкурса «Кубок моря-2020» вручены сертификаты на право судейства

На территории военно-морской базы «Пута» ВМС Азербайджанcкой Республики судьям международного конкурса по морской выучке среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2020» были вручены сертификаты на право судейства.

В начале мероприятия к судейской комиссии обратился руководитель оперативной группы Министерства обороны Российской Федерации капитан

1 ранга Дмитрий Коровин, он поздравил судей с успешной сдачей квалификационных зачетов и вручил повязки и сертификаты на право судейства.

«Уважаемые коллеги! Мы приближаемся к началу игр. У нас судейская комиссия провела свое организационное заседание, обсудила положение о судействе, выработала единые подходы к организации судейства. Мы знаем, люди вы опытные, следовательно, судейство будет беспристрастным и объективным» - сказал Дмитрий Коровин.

Конкурс «Кубок моря-2020» будет проходить в военно-морской базе «Пута» ВМС Азербайджанской Республики с 24 августа по 4 сентября. В период проведения состязаний морякам предстоит показать свое мастерство в выполнении артиллерийских стрельб по поражению морских и воздушных целей, постановке корабля на якорь и швартовую бочку, спасательной подготовке, а также в борьбе за живучесть корабля.

В этом году в состязаниях примут участие две команды: Российскую Федерацию представит малый артиллерийский корабль «Махачкала» Каспийской флотилии, команда Азербайджанской Республики выступит на патрульном корабле «G-122».

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