19.08.2020 (19:45)

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике посетил корабли Каспийской флотилии

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Бочкарев посетил корабли Каспийской флотилии, которые прибыли в военно-морскую базу «Пута» ВМС Азербайджанской Республики для участия в международном конкурсе «Кубок моря-2020».

Экипажи малых артиллерийских кораблей (МАК) «Махачкала», «Астрахань» и спасательного судна СБ-738 провели экскурсию для прибывшего гостя и ознакомили его устройством и оснащением современных кораблей российского Военно-Морского Флота.

В свою очередь, Михаил Бочкарев сделал запись в книгах почетных посетителей кораблей и пожелал всем успехов, терпения, а также победы в конкурсе.

Конкурс «Кубок моря-2020» будет проходить в военно-морской базе «Пута» ВМС Азербайджанской Республики с 24 августа по 4 сентября. В период проведения состязаний морякам предстоит показать свое мастерство в выполнении артиллерийских стрельб по поражению морских и воздушных целей, постановке корабля на якорь и швартовую бочку, спасательной подготовке, а также в борьбе за живучесть корабля.

В этом году в состязаниях примут участие две команды: Российскую Федерацию представит малый артиллерийский корабль «Махачкала» Каспийской флотилии, команда Азербайджанской Республики выступит на патрульном корабле «G-122».

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