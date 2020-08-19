19.08.2020 (19:30)

Конкурсанты иностранных государств осваивают новые способы и методы работы при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

На полигоне 84 Межвидового центра переподготовки и повышения квалификации специалистов имени Маршала артиллерии Е.В.Бойчука, дислоцированного в Сергиевом Посаде Московской области, проходят тренировки команд к Международному армейскому конкурсу «Аварийный район-2020».

В ходе тренировки конкурсанты иностранных государств осваивают новые способы и методы работы при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, получая консультации от закрепленных за командами тренеров и специалистов от 12 Главного управления Минобороны России.

Программой конкурса «Аварийный район» предусмотрено преодоление условно зараженных участков местности в средствах спецзащиты, прохождению огненно-штурмовой полосы и полосы спасателя

с 12-метровым скалодромом, транспортированию оборудования через пересеченную местность на автомобиле, работе с аварийно-спасательным инструментом, а также освобождение «пострадавших» из-под завалов, стрельба из штатного оружия.

В среднем за один день соревнований спасатели ликвидируют более пяти различных смоделированных аварийных ситуаций.

В этом году на конкурс прибыли команды от Российской Федерации, Королевства Камбоджа, Республики Мали, Республики Конго, Республики Абхазии, Республики Беларусь, Социалистической Республики Вьетнам, Лаосской Народно-Демократической Республики, шесть из них впервые. Международный конкурс «Аварийный район-2020» пройдет с 29 августа по 3 сентября 2020 года.

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