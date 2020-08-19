19.08.2020 (18:38)

Военнослужащие из семи стран прибыли в Ейск для участия в международном этапе конкурса «Чистое небо»

В международном конкурсе «Чистое небо» команды из семи стран мира на полигоне Ейский противовоздушной обороны Сухопутных войск Вооруженных Сил Российской Федерации выступят на российской технике.

Четыре дня военнослужащие из России, Узбекистана, Беларуси, Лаоса, Пакистана, Камбоджи, Вьетнама будут готовиться к пускам из ПЗРК «Игла-С», вождению бронетранспортера БТР-82А, а также впервые проведут пристрелку новейших автоматов АК-12.

В ходе соревнований зенитчики выполнят боевые стрельбы из переносного зенитного ракетного комплекса «Игла-С» с места и в движении по мишеням, имитирующим вертолет, скоростные воздушные цели на встречном и на догонном курсах, а легкобронированные цели из 7,62-мм модернизированного танкового пулемета Калашникова.

Также в ходе состязаний военнослужащие выявят лучшего в вождении бронетранспортеров БТР-82А по пересеченной местности морского побережья полигона Ейский с преодолением препятствий: брод, косогор, участок минно-взрывного заграждения и других.

Специалисты войсковой ПВО стран – участниц из автоматов АК-12 на удалении до 500 м поразят мишени, имитирующие пехоту условного противника, а на единой полосе типа «Атака» преодолеют различные препятствия, такие как лабиринт, ров, разрушенный мост и лестница.

Конкурсные состязания пройдут на полигоне Ейский с 23 августа по 5 сентября 2020 года.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице