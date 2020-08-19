19.08.2020 (17:05)

Северный флот готовится к обеспечению испытаний новейших малых ракетных кораблей

Сегодня в главную базу Северного флота — город Североморск — прибыл малый ракетный корабль (МРК) проекта 21631 Балтийского флота «Зеленый дол» - четвертый корабль модернизированной серии «Буян-М», который оснащается крылатыми ракетами «Калибр».

В этот же день в Северодвинск прибыл построенный для Балтийского флота МРК «Одинцово», также оснащенный «Калибрами». Это первый корабль проекта 22800.

После соответствующей подготовки в обеспечении сил Северного флота экипажи новейших малых ракетных кораблей приступят к испытаниям комплексов ракетного вооружения в акваториях Баренцева и Белого морей.

Малые ракетные корабли совершили переход на Северный флот по внутренним водным коммуникациям и системе Беломорканала.

На прошлой неделе аналогичный переход в Беломорскую военно-морскую базу Северного флота совершил головной патрульный корабль проекта 22160 Черноморского флота «Василий Быков», который так же в обеспечении сил Северного флота будет проводить испытания систем морского оружия в акватории Белого моря.

Северный флот имеет богатейший опыт по обеспечению испытаний новейших кораблей и подводных лодок, в том числе с выполнением практических стрельб различными комплексами вооружения. Только в этом году силы Северного флота обеспечили испытания и выполнение ракетных стрельб новейшим ракетным подводным крейсером стратегического назначения «Князь Владимир» и продолжают обеспечивать испытания головной атомной подводной лодки проекта 885М («Ясень-М») «Казань».

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