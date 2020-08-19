19.08.2020 (18:34)

Команда военных кинологов из Израиля впервые участвует в международном кинологическом конкурсе «Верный друг»

Впервые для участия в международном кинологическом конкурсе «Верный друг» в 470-й учебный центр служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации в Дмитровский район Московской области прибыла команда военных кинологов из Государства Израиль.

После проведения тестирования прибывших гостей и проведения карантинных мероприятий все военнослужащие были размещены в современных казармах. Служебные собаки после ветеринарного осмотра помещены в специальные выгулы.

В преддверии заезда команд международных соревнований была осуществлена подготовка мест проведения конкурса — обслужена трасса «Дог-биатлона», снаряды и препятствия 300-метровой полосы препятствий, а также проведены дезинфекционные мероприятия жилищно-казарменного фонда, выгулов и вольеров для содержания служебных собак.

Питание участников организовано в столовой кинологического центра, где подготовлено меню с учетом особенностей национальной кухни.

В проводимых уже пятый год подряд соревнованиях военных кинологов примут участие шесть команд. Это команды из Алжирской Народной Демократической Республики, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Беларусь, Республики Узбекистан, Государства Израиль и Российской Федерации.

Российскую команду представляет сборная команда, сформированная по результатам отборочных этапов в военных округах и флотах, видах и родах ВС РФ.

Международный этап кинологического конкурса «Верный друг» пройдет в период с 23 по 31 августа.

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