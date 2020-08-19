19.08.2020 (18:31)

Все страны-участницы соревнований по военно-медицинскому многоборью прибыли в Узбекистан

Все страны-участницы соревнований военно-медицинскому многоборью «Военно-медицинская эстафета», которые проходят в рамках Армейских международных игр-2020, прибыли в Узбекистан.

Последними на горный полигон Фориш в Джизакской области Узбекистана прибыли военные медики из Таджикистана. Встреча прошла под аккомпанемент национальных узбекских музыкальных инструментов.

Команды из России, Белоруссии, Вьетнама и Палестины прибыли несколькими днями ранее, они были доставлены в Узбекистан силами военно-транспортной авиации ВКС России.

Справочно:

Международные соревнования «Военно-медицинская эстафета» – комплекс военно-спортивных и профессионально ориентированных состязаний среди военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на воинских должностях врачебного состава, среднего и младшего медицинского персонала войскового (флотского) звена медицинской службы вооруженных сил государств – участников Армейских международных игр.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице