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19.08.2020 (18:28)

На Балтийском флоте прошло пожарно-тактическое учение

С пожарными расчетами Балтийского флота и регионального управления МЧС России под руководством командующего Балтийским флотом адмирала Александра Носатова проведено совместное пожарно-тактическое учение по ликвидации условного пожара на базе одной из частей центра материально-технического обеспечения флота.

По замыслу учения, при погрузке имущества на грузовую машину произошло возгорание на открытой площадке хранения. Силами водителя и штатными средствами пожаротушения ликвидировать возгорание не удалось, и огонь перекинулся на другие участки воинской части.

По тревоге были подняты дежурные пожарные силы, которые в кратчайшие сроки прибыли на место пожара на современных пожарных машинах, развернули специальную технику и приступили к тушению условного пожара. На помощь своим коллегам прибыли пожарные расчеты регионального МЧС, дислоцирующиеся в близлежащих к воинской части населенных пунктах. Пожарные слаженными действиями в считанные минуты сбили пламя и залили очаг пожара, израсходовав в общей сложности более 70 тонн воды.

В ходе учения присутствующим также была показана организация работы оперативного штаба пожаротушения.

В учении приняли участие более 100 военнослужащих, гражданских специалистов воинской части и регионального МЧС, было задействовано свыше 20 единиц пожарной техники БФ и МЧС, включая автомобиль пожарно-спасательный бронированный и другую специализированную технику.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Учения
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