19.08.2020 (18:26)

В Севастополе показали возможности юнармейского медиацентра

В Севастополе показали перспективы работы школы юных корреспондентов Юнармии. Модель стратегического развития региональной образовательной медиаплатформы «Юнармия-ТВ» и Информационно-аналитической медиасистемы «Радар-Ю» с использованием MEDIA-HAB и алгоритмов искусственного интеллекта презентовали первому заместителю начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майору Алексею Цыганкову. Свою базу для демонстрации возможностей предоставил Инновационный научно-технологический центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей».

Медиацентр — это новые возможности и новые горизонты, отметил генеральный директор АНО «Парк Патриот Медиа» Сергей Баженов. Юнармейцы, всерьез интересующиеся журналистикой, смогут реализовывать здесь самые разнообразные проекты: вести прямые эфиры, создавать новостные программы, учиться монтажу и продюсированию. Для этого уже оборудовали студию, режиссерскую, монтажную и редакторскую комнаты. Каждая – на зависть профессионалам, оснащена по последнему слову техники и технологий.

В качестве доказательства — телемост. Юнкорам Севастополя понадобилось всего лишь несколько минут на то, чтобы наладить связь с Центральным домом Юнармии. Столичные коллеги по Движению тоже включились в экскурсию по медиацентру - очки виртуальной реальности на многое способны.

«Мы привыкли к режиму онлайн. До самоизоляции даже не представляли себе насколько это удобно и комфортно. Сидишь себе за тысячи километров друг от друга, а общаешься, как будто находишься в соседних комнатах. Похоже, сегодня у нас появились серьезные конкуренты… Шучу, конечно. Здорово, что ребята смогут учиться популярным и востребованным на рынке профессиям на таком высоком уровне, - отметил юнармеец Илья Ежков.

По мнению лидера Движения Героя России, летчика-космонавта Романа Романенко, техническое оснащение центра – это только половина дела. В условиях конвергенции СМИ пришло время использовать в работе журналиста умные алгоритмы.

«Поиск информации не должен занимать большую часть времени, а видео обрабатываться целую вечность. Школа юнкоров – это не просто проект Юнармии, обучающий ребят азам журналистики и современным компьютерным программам. Это современное пространство, объединяющее в себе интерактивное, мультимедийное и звуковое оборудование. Сюжеты, созданные ребятами, в первую очередь, направлены на популяризацию патриотического воспитания и развития Всероссийского детско-юношеского движения. Мы не просто выявляем творческие способности у ребят, мы объединяем их под эгидой Школы юнкоров. Спасибо за это нашему спонсору ПАО «Промсвязьбанк»» - подчеркнул он.

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