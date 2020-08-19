19.08.2020 (14:23)

В Северной Осетии откроется новое суворовское военное училище

Новое суворовское военное училище будет открыто во Владикавказе к началу учебного года. Завершение строительства объектов первой очереди позволит уже с 1 сентября текущего года 320 воспитанникам начать обучение в стенах нового довузовского образовательного учреждения Минобороны России.

Проинспектировать ход строительства нового комплекса прибыл в республику заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

До конца лета специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России будут сданы учебно-административный и спальный корпуса, столовая на 620 мест, корпус дополнительного образования и крытый спортивный комплекс.

Также будут сданы гимнастические площадки со спортивными городками, модульный скалодром, площадки для единоборств и игровых видов спорта.

Учитывая высокую социальную значимость возводимого объекта военные строители в рекордно короткие сроки, практически за один год, построили данные объекты с нуля. Закладка камня нового образовательного учреждения состоялась в апреле 2019 года, и уже к началу учебного года училище примет своих первых воспитанников.

Замминистра обороны посетил площадку строительства где проверил качество и объем выполняемых работ.

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