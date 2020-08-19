19.08.2020 (18:21)

Зенитчики армейского корпуса Балтийского флота в ходе тренировки уничтожили воздушного противника в небе над Калининградской областью

В рамках планового учения с подразделениями противовоздушной обороны (ПВО) армейского корпуса Балтийского флота проведена комплексная тренировка по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника, а также обеспечению полетов самолётов и вертолетов морской авиации в рамках летно-тактического учения авиасоединения Балтийского флота.

В тренировке приняли участие более 200 военнослужащих, было задействовано несколько десятков единиц вооружения и военной техники, в том числе зенитные ракетные системы (ЗРС) «Тор М2», зенитные пушечно-ракетные комплексы (ЗПРК) «Тунгуска -М», ЗРК «Стрела-10» и переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Игла».

В ходе тренировки отрабатывались вопросы занятия и маскировки позиций, организации системы связи и управления в условиях пересеченной местности, перевода комплексов из походного положения в боевое.

Управление средствами ПВО осуществлялось из общего командного пункта с использованием автоматизированных систем управления.

При выполнении поставленных задач боевые расчеты выполнили электронные пуски ракет по целям, которые имитировали как одиночные, так и групповые средства воздушного нападения условного противника на различных высотах и с различными скоростными характеристиками.

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