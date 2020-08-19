19.08.2020 (18:07)

Российские военнослужащие передали китайским коллегам спецтехнику инженерных войск для участия в международном конкурсе «Открытая вода» АрМИ-2020

На полигоне «Вантовый» во Владимирской области состоялась церемония передачи специальной техники инженерных войск команде Народно-освободительной армии Китая для участия в международном конкурсе понтонно-переправочных подразделений «Открытая вода» Армейских международных игр-2020.

Российские военнослужащие передали китайским коллегам около 20 образцов техники, среди которых плавающие транспортеры ПТС-2, путепрокладчики БАТ-2, паромно-мостовые машины ПММ-2М, понтонный парк ПП-2005М с буксирно-моторными катерами БМК-МО и БМК-МТ. Также для китайских военнослужащих были организованы мастер-классы по управлению и применению данной техники.

Переданная техника инженерных войск позволяет вести инженерную разведку, наводить паромную переправу и доставлять бронетехнику через водную преграду. В ближайшее время китайская команда приступит к проведению тренировок.

В конкурсе понтонно-переправочных подразделений «Открытая вода», который пройдет в рамках Международных армейских игр-2020, примут участие военные инженеры из России и Китая. Состав команды – более 60 человек. Помимо специальной инженерной техники в соревнованиях задействована армейская авиация, танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры. Конкурс предусматривает прохождение командами 6 этапов специализированной эстафеты с форсированием водной преграды и наведением понтонной переправы на реке шириной до 300 метров.

Финал международного конкурса понтонно-переправочных подразделений «Открытая вода» состоится 2 сентября 2020 г.



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