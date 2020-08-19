19.08.2020 (17:26)

Российская команда по военно-медицинскому многоборью приступила к тренировкам на полосе препятствий

Российская команда по военно-медицинскому многоборью «Военно-медицинская эстафета» приступила к тренировкам на полосе препятствий, участники Армейских международных игр–2020 получили возможность опробовать учебно-тренировочный комплекс, подготовленный узбекской стороной на полигоне Фориш. Российские медицинские специалисты провели тренировочные забеги, а также отработали нормативы по неполной разборке и сборке автомата АК-74 (пистолета ПМ).

Команде предстоит преодолеть полосу препятствий в рамках первого этапа «Индивидуальное мастерство».

Российские медицинские специалисты тренировались в преодолении рва, лабиринта, забора с наклонной доской, траншеи с ходом сообщения, разрушенных моста и лестницы. Также участники команды отработали метание гранаты, проползание под БТР-80 и переноску оружейных ящиков весом до 20 кг.

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