19.08.2020 (17:23)

Бронепоезд «Байкал» пустили через Волгу в ходе тыловых спецучений

Наплавная железнодорожно-автомобильная понтонная переправа через Волгу длиной 1,5 километра была наведена на спецучениях тыла в Южном военном округе, по ней прошёл бронепоезд «Байкал».

В ходе проводимых на территории Южного военного округа тыловых специальных учений было организовано наведение комбинированной наплавной железнодорожно-автомобильной понтонно-мостовой переправы через Волгу длиной 1,5 километра. В заключительной части учения по наплавному железнодорожному мосту прошёл специальный поезд «Байкал», говорится в сообщении.

Конструктивное решение по сопряжению наплавного железнодорожного моста НЖМ-56 длиной 1000 метров с железнодорожным мостом-эстакадой ИМЖ-500 длиной 500 метров для наращивания длины переправы было опробовано впервые.

Впервые в учениях также была представлена временная паромная переправа, стоящая из двух барж-площадок проекта 16801 и 81218. Были проверены технические характеристики барж и возможности по перевозке в смешанном варианте погрузки колёсной и гусеничной техники.

За ходом учений наблюдал заместитель Министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков, который в заключении вручил награды отличившимся в учении.

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