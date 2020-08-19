19.08.2020 (17:23)
Экипажи ЗВО по «Танковому биатлону» и «Суворовскому натиску» завершили подготовку для участия в АрМИ-2020
Экипажи гвардейской танковой армии Западного военного округа по «Танковому биатлону» и «Суворовскому натиску» завершили подготовку для участия в Армейских международных играх.
В течение нескольких месяцев лучшие танковые экипажи и мотострелковые взвода танковой армии ЗВО готовились к мировым состязаниям в составе сборной команды Вооруженных сил Российской Федерации. Экипажи прошли полный курс тактической, технической, огневой, боевой, военно-медицинской, инженерной подготовки. Во время тренировочных заездов экипажи преодолели наземные и водные препятствия на трассе протяженностью около 4 км, поразили различные типы мишеней на дистанции от 600 до 2200 м.
Армейские международные игры-2020 стартуют 23 августа и завершатся 6 сентября.
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