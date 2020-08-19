Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.08.2020 (17:23)

Экипажи ЗВО по «Танковому биатлону» и «Суворовскому натиску» завершили подготовку для участия в АрМИ-2020

Экипажи гвардейской танковой армии Западного военного округа по «Танковому биатлону» и «Суворовскому натиску» завершили подготовку для участия в Армейских международных играх.

В течение нескольких месяцев лучшие танковые экипажи и мотострелковые взвода танковой армии ЗВО готовились к мировым состязаниям в составе сборной команды Вооруженных сил Российской Федерации. Экипажи прошли полный курс тактической, технической, огневой, боевой, военно-медицинской, инженерной подготовки. Во время тренировочных заездов экипажи преодолели наземные и водные препятствия на трассе протяженностью около 4 км, поразили различные типы мишеней на дистанции от 600 до 2200 м.

Армейские международные игры-2020 стартуют 23 августа и завершатся 6 сентября.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Конкурс Армейских международных игр «Танковый биатлон» приходит в War Thunder
В конкурсе «Безопасный маршрут» военные инженеры Белоруссии, Узбекистана и Вьетнама выступят на российской технике
Участники международного конкурса «Дорожный патруль-2020» впервые ознакомились с трассой, на которой предстоит бороться за первенство
Участники международного конкурса «Конный марафон» готовят лошадей для преодоления первого маршрута

Метки:
Танковый биатлон 2014 , АрМИ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false