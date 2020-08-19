19.08.2020 (17:06)

Военные психологи отработали оказание помощи лётчикам, терпящим бедствие в море

Специалисты по военно-политической работе приняли участие в учениях по спасению утопающих в Севастополе и отработали оказание психологической помощи экипажу вертолёта, терпящего бедствие на море.

В рамках учений, которые проходят в Южном военном округе, специалисты по военно-политической работе совместно с экипажем фрегата «Адмирал Эссен» и летчиками морской авиации Черноморского флота провели тактико-специальное учение по поиску и спасения личного состава, терпящего бедствие вертолета.

По замыслу учений, корабль, получив сигнал о крушении вертолета над Черным морем, направляется в район поиска экипажа воздушного судна. Одного из членов экипажа эвакуируют из воды на борт спасательного вертолета Ка-27ПС, еще двух летчиков поднимают на фрегат с помощью быстроходной лодки.

На борту корабля, пострадавшим летчикам оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Кроме того, посредством видео-конференц-связи был организован телемост «фрегат «Адмирал Эссен» – аэродром «Бельбек» между пострадавшими военнослужащими и их семьями.

Как рассказал первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Алексей Цыганков, специальные учения вынесен ряд новых тем.

«Мы отрабатываем алгоритм работы должностных лиц военно-политических органов по повышению готовности к выполнению задач по предназначению для всех категорий военнослужащих, а также проведение военно-политической работы в интересах войск МТО, инженерных войск, специальных видов обеспечения ВКС и Военно-морского флота и других воинских формирований», - сказал Цыганков.

До начала розыгрыша участники учений отдали воинские почести защитникам и освободителям Севастополя в годы Великой Отечественной войны на борту фрегата «Адмирал Эссен», возложив венки на воду на траверзе мыса Фиолент.

В специальных учениях по военно-политической работе задействованы силы и средства военно-политических органов Южного военного округа, Воздушно-космических сил и воздушно-десантных войск в шести районах юга России.

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