19.08.2020 (16:57)

На Соборной площади Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации открылась православная яблочная ярмарка

Православная яблочная ярмарка, посвященная празднику Преображения Господня, впервые проходит у стен Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации на центральной Соборной площади музейно-храмового комплекса «Дорога памяти».

Мероприятие организовано Главным военно-политическим управлением Вооруженных Сил России совместно с правительством Тульской области. На Соборнои? площади фермеры региона предлагают всем желающим познакомиться с плодами своего труда. Гости ярмарки могут попробовать тульские пряники, пастилу, знаменитые яблоки и множество сладостей.

Божественную литургию в честь праздника провел ключарь Главного храма ВС РФ епископ клинский Стефан. После чего на Соборной площади состоялся чин освящения яблок.

«Праздник Преображения Господня установлен в память о евангельском событии – преображении Иисуса Христа на горе Фавор. Этот праздник дан нам для того, чтобы мы могли понять, насколько важно поклонение Господу и Спасителю! В народе этот праздник называется также Яблочным спасом – по традиции в этот день после совершения Божественной литургии в храмах происходит освящение яблок и других плодов» - отметил Владыка Стефан.

На праздник Преображения, который в народе принято называть яблочным Спасом привезли более 40 тонн фруктов. Кроме того, на площади перед Храмом Победы показали самую большую в мире шарлотку – популярный в России яблочный десерт, весом в 320 килограммов. Для изготовления пирога, площадью почти в 17 квадратных метров кондитерам потребовалось 2000 яблок, 1500 яиц и 200 кг муки.

Также в программе праздника: мастер-классы по росписи пряников, чеканке монет, росписи по стеклу и вязанию игрушек.

В полдень гости смогут продегустировать угощения тульских производителей. Завершится праздник в 21.00

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