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19.08.2020 (16:50)

Автомобильную переправу на базе разрушенного железнодорожного пути организовали специалисты ЮВО на спецучении МТО

Бесперебойное движение автомобильного транспорта через р. Волгу в Астраханской области специалисты соединений материально-технического обеспечения (МТО) Южного военного округа (ЮВО) впервые обеспечили с использованием малого автомобильного разборного моста МАРМ с через разрушенный ж/д путь.

Для строительства автодорожного комбинированного моста личный состав соединений МТО ЮВО также задействовал штатное имущество среднего автодорожного разборного моста САРМ-М и парков наплавного моста ПМП длиной более 560 м.

В ходе учения специалисты МТО развернули полевой пункт управления, провели инженерную разведку и разминирование, организовали дорожно-комендантскую службу и обеспечили пропуск автомобильной колонны через переправу.

Справочно:

Специальное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями МТО ЮВО проводится одновременно на 25 полигонах, расположенных на территории Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкессии, Крыму и на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

В учении также задействованы 16 военных аэродромов ЮВО.

Всего на специальное учение МТО привлечено более 2 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 250 единиц техники.

В ходе учения отрабатывается управление материально-техническим обеспечением в ходе оперативного развертывания войск в условиях воздействия незаконных вооруженных формирований, а также управление силами и средствами при подготовке и проведении стратегической операции.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Железнодорожные войска , Южный военный округ , Специальное учение МТО
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