19.08.2020 (16:45)

На форуме «Армия-2020» значительно расширится программа динамического показа авиационной техники

В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» для участия в динамическом показе привлекаются 23 единицы авиационной техники.

В летной программе форума будут задействованы самолеты и вертолеты Воздушно-космических сил, включая истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-29СМТ, бомбардировщики Су-34, боевые вертолеты Ми-28н, Ка-52, Ми-35М, транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ.

Помимо этого спланировано участие авиационной техники предприятий промышленности, Военно-Морского Флота и аэроклуба ВВС ДОСААФ России.

Летную программу для гостей форума «Армия-2020» представят пилотажные группы ВКС «Русские Витязи», «Стрижи», «Беркуты». Также свою программу продемонстрируют пилотажная группа «Первый полет» на самолетах Як-52 и абсолютная чемпионка мира по самолетному спорту, заслуженный мастер спорта России Светлана Капанина на самолете «EXTRA».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице