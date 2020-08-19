19.08.2020 (14:15)

Сегодня команды выбрали автомобильную технику для участия в международном конкурсе «Дорожный патруль» АрМИ-2020

Сегодня на автодроме общевойскового полигона Республики Узбекистан после жеребьевки разыграли основные и резервные патрульные автомобили, на которых будут соревноваться участники конкурса «Дорожный патруль».

Выбор автомобилей проходил в присутствии судей и руководителей команд, представляющих Россию, Белоруссию и Узбекистан.

Особенностью конкурса станет то, что заезды будут проводиться командами на патрульных автомобилях «CHEVROLET NEXIA-3», произведенных в Узбекистане.

Конкурс «Дорожный патруль» разделяется на несколько этапов, в которых будут оцениваться как индивидуальные заезды, так и работа в команде. Конкурсанты будут демонстрировать точность стрельбы из стрелкового оружия, а так же преодолевать специальные препятствия и испытания по тушению пожара, возникшего в результате условного дорожно-транспортного происшествия, а также по оказанию первой помощи пострадавшему в дорожном происшествии.

Длина трассы для гонки составляет 5 км с учетом специальных препятствий, таких как косогор, эстакада, холм, железнодорожный переезд. Кроме этого, для конкурсантов оборудован стрелковый тир, места для выполнения приемов экстремального вождения (змейка, габаритный дворик, восьмерка, габаритный коридор), площадки для оказания первой медицинской помощи и тушения пожара.

Международные состязания пройдут в период с 25 августа по 2 сентября 2020 года на автодроме общевойскового полигона, расположенного недалеко от города Коканд Республики Узбекистан, в прошлом году он проводился на территории Исламской Республики Иран.

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